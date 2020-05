OPERAÇÃO Fiscalização em locais públicos será intensificada para evitar aglomerações Prefeitura, Ministério Público e forças de segurança pública realizarão fiscalização rigorosa no final de semana em Três Lagoas

9 MAI 2020 - 08h:30 Por Ana Cristina Santos

Os órgãos de segurança pública de Três Lagoas vão intensificar neste final de semana o trabalho de fiscalização em locais públicos que têm registrado grandes aglomerações de pessoas, o que é proibido nesse momento de pandemia da Covid-19.

Nesta semana a prefeitura já interditou a caixa de areia da Lagoa Maior e retirou os equipamentos das academias ao ar-livre que existiam no local. A medida visa coibir aglomerações nesses pontos, que estavam registrando um grande número de pessoas, principalmente aos finais de tarde.

Os pontos considerados problemáticos em Três Lagoas são: Lagoa Maior, Prainha de Jupiá, Praça da Vila Piloto, e Praça do Novo Oeste. Esses são os principais pontos a serem visitados neste final de semana pelos policiais militares, e fiscais da Vigilância Sanitária. Em caso de desobediência, a Polícia Militar informou que as pessoas poderão ser encaminhadas para a delegacia.

O coordenador da Vigilância Sanitária de Três Lagoas, Christovam Tabox Bazan, disse que, além desses pontos, haverá fiscalização em toda a cidade e que a prefeitura já estuda a interdição de parquinhos e praças como a do bairro Novo Oeste.

Ressaltou que as famílias devem evitar ir para esses locais, sobretudo fazer piquenique na Lagoa Maior. A caminhada individual, segundo ele, pode ser feita, com o uso da máscara. “Eu acho um absurdo pais que levam crianças de colo para a lagoa. Sentam, ficam lá aglomeradas, isso não deveria acontecer. As pessoas precisam ter consciência”, frisou.

A decisão da prefeitura em parceria com os órgãos de segurança pública visa evitar aumentar contaminação pelo novo coronavírus na cidade que, nesta semana, ultrapassou 70 casos positivos da Covid-19.

Christovam disse que os trabalhos de fiscalização têm sido diários na cidade, mas será intensificado aos finais de semana, quando ocorrem mais aglomerações nos espaços públicos. Citou que na semana passada acabaram com “peladas” de futebol que aconteciam na Lagoa. Outra situação que tem ocorrido com frequência na cidade são rodas de pessoas tomando tereré e fumando narguilé em locais públicos.