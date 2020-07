TRêS LAGOAS Fiscalização encerra festa com aglomeração em Três Lagoas Fiscais realizaram 30 abordagens nesta sexta e sábado

25 JUL 2020 - 12h:11 Por Ana Cristina Santos

As equipes de fiscalização do "Três Lagoas de Olho no Coronavírus” realizaram diversas abordagens nesta sexta-feira e sábado,em Três Lagoas. Durante a fiscalização, uma festa foi interrompida na noite desta sexta-feira, por haver aglomeração de pessoas, o que está proibido nesse período de pandemia da Covid-19. Além disso, não cumpriam o Toque de Recolher.

Ao todo, as equipes realizaram 30 abordagens em estabelecimentos, 5 notificações por haver descumprimentos que futuramente serão fiscalizados novamente. Quatro pessoas foram encaminhadas para a delegacia por desobedecerem o decreto e desacatarem as autoridades que faziam a fiscalização.

“As equipes foram a locais denunciados e conseguiram controlar a aglomeração que estava acontecendo. O alto número de pessoas nos locais é um risco para o aumento no número de casos de Covid- 19, então precisamos que os estabelecimentos cumpram os decretos”, disse Cristovam Bazan, diretor de Vigilância Sanitária.

Na manhã deste sábado, 15 pessoas foram abordadas sem máscara, no centro, em uma ação realizada na Praça Ramez Tebet.

Durante as abordagens, os fiscais informaram sobre os riscos de não usar a máscara e caso não cumprissem a lei, receberiam a multa.