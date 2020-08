TRêS LAGOAS Fiscalização põe fim a festinha em rancho às margens do Sucuriú Aglomerações para evitar a proliferação da Covid-19 estão proibidas em Três Lagoas

3 AGO 2020 - 09h:32 Por Ana Cristina Santos

Equipes de fiscalização do Três Lagoas de “Olho no Coronavírus” encerrou neste final de semana uma festa que acontecia em um rancho, às margens do rio Sucuriú, em Três Lagoas. No local, havia aproximadamente 22 pessoas. O proprietário foi autuado por desrespeitar o decreto e as medidas de segurança exigidas para evitar a proliferação da Covid-19. Os demais participantes foram orientados a voltar para suas casas.

Visando combater o avanço do vírus, as equipes da Prefeitura de Três Lagoas, Polícias Militar, Ambiental, Civil, Corpo de Bombeiros, e Defesa Civil, sob orientações do promotor de Justiça Moisés Casarotto, atuaram nesse trabalho de fiscalização neste final de semana.

As equipes percorreram a área urbana do município e também região dos ranchos a fim de coibir abusos e aglomerações.

Segundo o diretor de Vigilância Sanitária, Cristovam Bazan, oito notificações de orientação e aproximadamente 45 abordagens foram realizadas nesta fiscalização.