TRêS LAGOAS Fiscalização será mais rigorosa em bares e restaurantes Depois de flexibilizar o funcionamento de alguns setores, Comitê decidiu aumentar fiscalização

25 JUN 2020 - 18h:46 Por Ana Cristina Santos

Durante reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, realizada na tarde desta quinta-feira (25), ficou decidido que a fiscalização será mais rigorosa em bares, restaurantes e em locais que já foram denunciados por não cumprirem as exigências dos decretos municipais que estabeleceram o funcionamento dos estabelecimentos comerciais durante a pandemia da Covid-19.

“Já estamos multando locais reincidentes e, agora, a fiscalização vai ser ainda mais rigorosa”, adiantou o coordenador da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, Cristovam Tabox Bazan.

A decisão em manter uma fiscalização mais rigorosa deve-se ao aumento nos casos de pessoas com a Covid em Três Lagoas, e a taxa de ocupação dos leitos na UTI, que já está com seis pacientes.

Atualmente, o município tem 44 moradores fazendo tratamento contra a Covid. Do início da pandemia até agora, Três Lagoas registrou 238 casos confirmados. Desses, 189 estão recuperados.

Ainda durante a reunião do comitê, foram expostos planos de ação para a reabertura de alguns setores, mas foram recusados e nos próximos dias ficou decidido que não acontecerão flexibilizações para alguns segmentos.

A secretária de Saúde, Maria Angelina Zuque, informou que o município está realizando 90 testes por dia em pacientes com sintomas de Covid. Segundo ela, com a ampliação do número de testes será possível controlar melhor os casos e evitar a disseminação.