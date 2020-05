TRêS LAGOAS Fisiculturista é encontrada morta em casa na capital Rosilene Ramos morou quase cinco anos em Três Lagoas

1 MAI 2020 - 16h:31 Por Ana Cristina Santos

A fisiculturista Rosilene Ramos, de 39 anos, foi encontrada morta na casa onde mora, em Campo Grande. Ele morou quase cinco anos em Três Lagoas e foi casada com um fisiculturista da cidade, mas há um ano estavam separados.

As causas da morte ainda não foram divulgadas. A reportagem do JPNews conversou com familiares e amigos próximos a fisiculturista que confirmaram a morte. Informações extraoficiais dão conta de que ela pode ter sofrido um ataque cardíaco. Rosile tomava remédio para dormir, segundo fontes, mas não souberam precisar o que teria ocorrido.

Rosilene já foi campeã estadual de Fisiculturismo por três vezes. Atualmente, trabalhava em uma academia em Campo Grande.