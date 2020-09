COVID-19 Flexibilização nas igrejas e Shopping Popular O comitê decidiu flexibilizar horários e públicos nos locais

12 SET 2020 - 07h:30 Por Tatiane Simon

Nova determinação dos integrantes do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, responsável pelo monitoramento do cenário da doença na cidade nesta semana, impactou fiéis de igrejas e comerciantes do Shopping Popular de Três Lagoas. O comitê decidiu flexibilizar horários e públicos nos locais. A medida foi publicada no Diário Oficial dos Municípios.

Entre as novas regras relacionadas aos templos religiosos, o comitê liberou a entrada de crianças, que desde o mês de março estão proibidas de frequentar cultos, missas e qualquer atividade religiosa dentro das igrejas. A partir de 2 anos de idade, o Comitê recomenda o uso de máscara. Já crianças com idade acima de 4 anos, o uso da máscara é obrigatório para evitar riscos de transmissão do coronavírus. O limite estabelecido é 40% da capacidade máxima do local.

Além das medidas que envolvem as crianças, o Comitê também estabeleceu normas relacionadas aos horários dos cultos e missas.

As atividades nos templos terão que encerrar às 21h, com tolerância de 15 minutos. Quanto aos idosos, continuam proibidos de frequentar missas e cultos evangélicos.

O Shopping Popular ganhou mais 2 horas de funcionamento e aumentou a capacidade de clientes - agora, é permitida a entrada de até 75% da sua capacidade de lotação. No entanto, os comerciantes só podem abrir as boxes três vezes na semana e é necessário ofertar álcool em gel.