INCÊNDIO Fogo em mato se alastra e atinge ônibus em garagem Veículos estavam guardados e no mínimo três foram atingidos

8 AGO 2020 - 16h:41 Por Alfredo Neto

Um pátio de ônibus foi atingido por um incêndio na tarde deste sábado (8), rua Antônio Estevam leal, bairro Jardim Glória, zona Norte de Três Lagoas.

Testemunhas disseram que o incêndio começou após um morador do bairro por fogo em um matoz em um terreno baldio ao lado da garagem.

Ao menos 25 ônibus estão guardados no terreno, destes, 4 ficaram parcialmente destruídos pelo fogo. O proprietário do terreno esteve no local e disse que a empresa proprietária dos veículos abandonaram os ônibus e a meses não pagam o aluguel e nem retiram os veículos do local.