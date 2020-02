TRêS LAGOAS Foliões podem participar da última noite de Carnaval Baile de Carnaval será realizado no pátio da antiga Noroeste do Brasil

24 FEV 2020 - 09h:47 Por Ana Cristina Santos

Nesta terça-feira (24), os foliões terão a oportunidade de participar da última noite de baile de Carnaval, em Três Lagoas. O baile popular terá início às 21h, com término às 3h, no pátio da antiga Noroeste do Brasil (NOB).

Em Três Lagoas, a primeira noite de Carnaval foi no sábado (22). A banda Genius abriu a noite animando um público reduzido. Depois foi a vez da banda Madre Santo, que finalizou a noite.

No domingo teve matinê e, à noite, baile. E nesta terça-feira, terá apenas baile.