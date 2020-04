RECUPERADO Foragido agredide mulher e tenta fugir da PM e é preso Durante atendimento da PM o agressor tentou dar um nome falso para os militares

19 ABR 2020 - 12h:25 Por Alfredo Neto

Um homem de 30 anos foi preso após agredir a esposa e apresentar um nome falso para a Polícia Militar neste sábado (18) na rua dos Poetas, bairro Jardim das Violetas zona Sul de Três Lagoas

O homem foi preso pela Força Tática da Polícia Militar, após fugir de uma equipe da Rádio Patrulha que foi na residência do fugitivo atender uma ocorrência de violência doméstica.

Após vizinhos chamarem a Polícia Militar por ouvir a esposa do fugitivo gritar por socorro, o homem teria ameaçado a mulher de 39 anos a mentir para os militares dizendo que o esposo teria fugido ao avistar a PM, os militares questionaram a pessoa que estaria com a vítima.

A vítima disse aos policiais ser um amigo que auxiliou para acalmar os ânimos durante a discussão, desconfiados os militares pediram o nome do tal “amigo” para uma checagem no banco de dados da Polícia Militar, durante a checagem não foi localizado o nome dado pelo suspeito.

A equipe policial então pediu um documento com foto do suspeito para uma nova busca no banco de dados, momento esse que o homem fugiu pulando os muros das casas vizinhas, após 1h30 de procura o suspeito foi capturado pela Força tática.

A mulher foi levada pela Rádio Patrulha para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde manifestou o desejo de representar criminalmente contra o marido e pediu a medida protetiva contra o mesmo que segundo ela, a mantinha em cárcere privado.

O suspeito depois de preso foi levado para a Depac, onde em uma busca pelo nome verdadeiro foi encontrado um mandado de prisão, além de diversas passagens por vários crimes além de inúmeras passagens por violência doméstica.