FORAGIDO Foragido do Estado de Goiás é preso em Três Lagoas Após denúncias a Força Tática prendeu o indivíduo em um posto de combustível

20 AGO 2020 - 07h:22 Por Israel Espíndola

Após denúncias através do 190, a Força Tática do 2° Batalhão de Polícia Militar, prendeu um homem, de 27 anos, foragido da justiça do Estado de Goiás. O homem estava em um posto de combustível na BR-158, próximo da ponte do rio Sucuriu, em Três Lagoas.

Ao checar o veículo via sistema, foi constatado que o carro havia sido furtado, e havia mandado de buscas. O indivíduo ainda tentou ludibriar os policiais dizendo nome de outra pessoa, mas acabou confessando o nome verdadeiro, onde foi constatado ser foragido da justiça de Itajá, Goiás.

O caso foi registrado na Depac, como receptação, falsa identidade e por ser foragido da justiça.