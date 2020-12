MENORES Força Tática apreende dupla de menores após assalto na Lagoa A dupla utilizou uma pistola de brinquedo para ameaçar e assaltar as vítimas

1 DEZ 2020 - 12h:30 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar apreendeu dois menores autores de realizar dois assaltos na madrugada desta terça-feira (1) na pista de caminhada da Lagoa maior, na área central de Três Lagoas.

A Polícia Militar recebeu um chamado para atender uma ocorrência de assalto a mão armada na madrugada desta terça-feira na Lagoa maior. Em contato com as vítimas, os militares foram informados de que as vítimas estavam sentadas próximo a pista de skate quando foram surpreendidos por três pessoas aparentando serem menores.

A vítima relatou que um dos indivíduos sacou uma arma tipo pistola e proferiu ameaças dizendo “passa o dinheiro se não eu encho sua cara de tiro”, o comparsa sem armas exigiu o celular da vítima reforçando as ameaças com a frase “me dê o celular, se não mando meu amigo te matar”.

Temendo por sua vida, a vítima entregou o celular e R$40,00 que tinha no bolso, após roubarem o dinheiro e o celular da vítima o trio fugiu em bicicletas no sentido bairro Ypacaraí. Após levantar as informações, os militares da Força Tática fizeram rondas pelo local e na rua Trajano dos Santos, no bairro Santa Luzia foi possível localizar um adolescente com as mesmas características de um dos assaltantes.

A Força Tática deu ordem de parada ao menor que estava em uma bicicleta Poti de cor roxa, durante uma busca pessoal no adolescente foi encontrado na cintura um ‘simulacro’, tipo pistola, o celular e os 40 reais subtraídos da vítima, a vítima ainda reconheceu a arma de brinquedo com sendo o mesmo do crime.

Aos militares o menor confessou o crime e relatou que agiu com mais um menor, e que não existiria uma terceira pessoa. O adolescente infrator revelou aos policiais que o comparsa residia no Conjunto Habitacional Novo Oeste , condomínio Tucano, Bloco L, e levou os militares até o local, onde em conversa com o segundo menor participante do roubo, os militares conseguiram recuperar um segundo celular, de um outro crime de assalto cometido pela dupla minutos antes do roubo na lagoa.

A Força Tática recuperou dois celulares, R$40, apreendeu uma bicicleta Poti e conduziu os dois menores para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e após serem ouvidos pelo delegado de plantão, foram liberados para os pais ou responsáveis leais conforme determina o estatuto do ECA (Estatuto da Criança e Adolescente).