POLÍCIA MILITAR Força Tática apreende menor com quatro motos furtadas Três motos estavam depenadas e as peças enterradas no quintal

20 MAI 2020 - 22h:26 Por Alfredo Neto

Menor enterra peças de moto furtadas no quintal da residência dos pais e acaba apreendido pela Força Tática - Alfredo Neto/JPNews A Força Tática apreendeu um menor de 17 anos com quatro motos furtadas na noite desta quarta-feira (20), na rua Josino da Cunha Viana, no bairro Jardim Alvorada, zona Leste de Três Lagoas. Após um trabalho tático de inteligência, os militares chegaram até o menor que já possuí registro policial por outros crimes. O menor confessou os furtos e levou os policiais até a residência dos pais, onde enterrou peças de motos furtadas, um 160 de cor cinza furtada dias atrás, um 150 vermelha, uma outra 150 de cor preta e um CG 125, ano 99 que o menor utilizava para cometer os crimes. Após desenterrar as peças, e separar cada uma, o menor relatou ter utilizado o motor da CG160, para adaptar na CG125, o menor também disse ter vendido e repassado à terceiros algumas das peças. A Força Tática levou o menor para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), um segunda viatura precisou ser chamada para dar apoio na remoção dos objetos furtados até a Depac, tamanha quantidade de peças de motos existente no local.

