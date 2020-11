TÁTICO Força Tática apreende carro recheado de maconha No carro haviam aproximadamente 120 tabletes da droga que seria entregues em Três Lagoas

20 NOV 2020 - 01h:08 Por Alfredo Neto/JPNews

Um homem de 56 anos foi preso por tráfico de drogas no final da noite desta quinta-feira (19) na rua Michel Thomé, bairro Jardim Alvorada, zona Leste de Três Lagoas.

O homem estava sendo monitorado pela polícia após uma denuncia anônima para o telefone 190. A partir daí a Força Tática fez um trabalho de levantamento de informações sobre o carro utilizado e lograram êxito em localizar o carro do suspeito.

Durante a abordagem nada de ilícito foi encontrado no veículo até que os militares resolveram fazer uma busca entre a lataria e o assoalho do carro. Escondidos na Paraty de cor prata foram encontrados 96kg de maconha.

O homem confessou ter pego a droga no interior do estado e que iria entregar para uma pessoa desconhecida que entraria em contato com ele pelo telefone. Foi dado voz de prisão ao homem por tráfico de drogas. O autor, a droga e o veículo foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).