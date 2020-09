TRÁFICO Força Tática apreende uma tonelada de drogas no Acácias Denuncias anônimas levaram os militares até o local, um foi preso

10 SET 2020 - 22h:11 Por Alfredo Neto

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (10) Benedito Soares da Mota, bairro Jardim das Acácias, zona Norte de Três Lagoas.

Após denuncias anônimas que no local haveria um ponto de venda de drogas, a Polícia Militar foi até o local averiguar a denuncia e constaram após abordar a pessoa suspeita e com ela encontrarem uma quantidade pequena de drogas.

Após conseguirem autorização do dono da casa para fazer uma busca no imóvel, os militares encontraram uma grande quantidade de maconha (850kg) , 800 gramas de cocaína e quase 100gras de crack, Além de duas balanças de precisões. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde foi autuado em flagrante. Com ele os militares encontraram uma Fiat Strada de cor verdade metálica que não conferia a documentação e seria submetida a uma perícia.