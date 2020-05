ACHADO DE COISA Força Tática encontra peças de moto em casa abandonada Militares estranharam a situação de uma casa abandonada e encontraram o ilícito

25 MAI 2020 - 18h:41 Por Alfredo Neto

A Força Tática encontrou várias peças de uma moto furtada em uma casa abandonada na tarde desta segunda-feira (25) no bairro Vila Piloto, zona Leste de Três Lagoas.

O lacal está abandonado e é frequentado por usuários de drogas, na tarde desta segunda a equipe da Força Tática da Polícia Militar estranharam o portão aberto e entraram no local para averiguar se havia algo de irregular.

Após entrar na casa, os militares encontraram várias peças de uma moto espalhada por alguns cômodos. Após consultar o chassis, foi constatado que a motocicleta era produto de furto.

Com o que sobrou da moto foi encontrada uma placa com o registro da capital Campo Grande. O chassis e as peças existentes foram levadas para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para as providências cabíveis.