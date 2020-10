TRÁFICO Força Tática fecha 'boca de fumo' e quatro são presos Local foi denunciado e vinha sendo monitorado pela Polícia Militar

22 OUT 2020 - 22h:24 Por Alfredo Neto

Três homens com idade de 27, 33 e 36 anos, e uma mulher com 24 anos foram presos pela Força Tática, após os militares fechar um ponto de venda de drogas no final da tarde desta quinta-feira (22) na H, no bairro Nova Três Lagoas, zona Sul de Três Lagoas.

A Polícia Militar informou que no final da tarde desta quinta-feira, uma equipe da Força Tática fazia rondas pelo Nova Três Lagoas, no intuito de reprimir a venda de entorpecentes que vinha sendo denunciado no telefone 190 da PM.

Foi informado pela polícia que ao chegarem próximo ao endereço citado como ponto de venda de drogas, um veículo foi avistado estacionado em frente da residência e a proprietária do imóvel entregar algo para um dos passageiros do automóvel.

Após o carro deixar o local, foi feito uma abordagem e aos três ocupantes foram submetidos a uma revista pessoal. Consta no boletim de ocorrência que durante as buscas, uma porção de cocaína foi encontrada dentro do tênis da pessoa que estava no veículo abordado.

Ao ser questionado pelos policiais sobre a droga, o rapaz assumiu ser usuário químico e que o local onde havia acabado de sair, seria uma 'a boca de fumo da Carol', e que comprava entorpecentes frequentemente no local e o pagamento era feito por meio de cartão de crédito

Com a confirmação de que haveria mais drogas na casa, os militares decidiram ir no imóvel e fazer uma busca. Ao chegarem no local, a guarnição encontrou a moça suspeita de vender drogas no local, do lado de fora e a mesma foi submetida a uma revista em seus pertences. Com ela foi encontrado nove porções de cocaína, semelhante com a mesma apreendida com o usuário.

Foi dado voz de prisão para a moça de 24 anos, por tráfico de drogas e o material apreendido foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), a mulher foi presa por tráfico e receptação, os três homens irão responder por posse de entorpecentes para consumo pessoal. Foram apresentados no plantão policial 10 porções de cocaína, três de crack, dois tabletes de maconha e um celular com denuncia de roubo.