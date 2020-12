TRÁFICO Força Tática fecha ponto de venda de drogas no Jd Dourados Após a prisão os traficantes tentaram subornar os militares para serem liberados

2 DEZ 2020 - 06h:27 Por Alfredo Neto

Um homem de 24 anos, e outro de 21 anos, foram presos pela Força Tática vendendo drogas na noite desta terça-feira (1), na rua Wilson Carvalho Viana, bairro Jardim Dourados, zona Norte de Três Lagoas.

O local foi alvo de várias denúncias anônimas no telefone 190, da Polícia Militar, por haver uma grande movimentação de viciados no local. Diante das informações a Força Tática passou a monitorar o local e no inicio da noite desta terça-feira, os militares conseguiram flagrar a venda de entorpecentes na casa e fazer uma abordagem em duas pessoas.

Durante a abordagem um dos suspeitos tentou fugir dos militares e se desfazer de um aparelho celular, o homem jogou o aparelho contra um poste danificando, na tentativa de impedir que informações de clientes e fornecedores fossem descobertas.

Após tentar fugir dos policiais o homem foi contido e recebeu voz de prisão por desobediência e resistência à prisão. Em conversa com a esposa de um dos abordados, os militares conseguiram a autorização para fazer buscas pela casa e no local os policiais encontraram dois sacos de arroz com grande quantidade de crack escondida neles, em outro local da residência foi encontrado uma balança de precisão e mais de R$400,00, dinheiro oriundo da venda da droga no local.

A dupla recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foram levados para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), a droga foi pesada e totalizou 770 gramas de crack. Durante a elaboração do boletim de ocorrência, um dos traficantes chamou o sargento da Força Tática, que comandava aquela guarnição e ofereceu R$ 10 mil, para que esquecesse a prisão e liberasse a dupla. O policial informou que além de estar sendo por tráfico de drogas, desobediência e resistência a prisão, o homem também iria responder por corrupção ativa, na forma tentada ao oferecer o suborno aos agentes públicos.

Após o registro da ocorrência a dupla foi entregue ao delegado de plantão da Depec, onde assinaram o flagrante das prisões e em seguida foram transferidos para o PSM (Presídio de Segurança Média) a de Três Lagoas.