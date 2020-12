TRÁFICO Força Tática fecha ponto de venda de drogas no Vila Alegre A polícia apreendeu cocaína de cerca de R$1,1mil oriundos do tráfico

3 DEZ 2020 - 14h:30 Por Alfredo Neto

A Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas, prendeu um homem de 43 anos por tráfico de drogas e fechou um ponto de vendas de drogas nesta quarta-feira (2), na rua Alaor Garcia Ferreira, no bairro Vila Alegre, zona Leste de Três Lagoas.

O local que era conhecido como “boca do gordinho”, foi denunciado no telefone 190 da PM, após a movimentação de usuários chamar a atenção da vizinhança. Após as denuncias os militares começaram a monitorar o local e na tarde desta quarta-feira, os policiais lograram êxito em flagrar a venda de drogas e dar o flagrante no suspeito de vender entorpecentes no local.

O homem de 45 anos, teria confessado aos policiais que vendia entorpecentes e que haveria uma quantia de drogas escondidas em uma meia, que estaria pendurada em um varal, dentro da meia os militares encontraram, 22 papelotes de cocaína e R$1.130 oriundos da venda de drogas.

Após a constatação do delito, os militares deram voz de prisão ao homem que foi levado para a 2ªDP (Delegacia de Polícia Civil) no bairro Vila Piloto.