TRÁFICO Força Tática flagra venda de drogas e dois são presos Responsável pela venda das drogas tentou enfrentar os militares e acabou preso

22 NOV 2020 - 23h:35 Por Alfredo Neto/JPNews

A Força Tática prendeu dois homens por tráfico e posse de drogas na noite deste domingo (23) na rua Bernardino Soares da Mota, no bairro Jardim das Paineiras, local conhecido como zona Velha, zona Norte de Três Lagoas.

A guarnição da Força Tática fazia rondas pelo local conhecido popularmente como zona Velha, quando avistaram um pessoa sem camiseta entregando algo a uma outra e saindo ao avistar a viatura.

Após perceber a movimentação, os militares decidiram abordar a dupla, com R.E.C.B os militares encontraram duas pedras de crack e R$111,25. Com o segundo abordado, os policiais localizaram uma pedra de crack, este revelou ser usuário e estar no local para comprar entorpecentes.

R.E.C.B, confessou a comercialização de entorpecentes no local e afirmou se morador da rua Munir Thomé, no bairro Parque das Mangueiras, zona Leste da cidade e que na residência haveria mais drogas. A Força Tática foi até o local e na geladeira foi encontrado três porções de maconha, que pesadas totalizaram 21 gramas.

Ao ser questionado pelos policiais se haveria mais drogas na casa, R.E.C.B disse que na casa não,as no local da abordagem (zona Velha), ele havia deixado uma pedra de crack escondido. Ao retornar no local R.E.C.B partiu para cima dos militares, foi preciso conter o autor que resistiu a prisão.

Após conseguir dominar R.E.C.B, os militares deram voz de prisão ao autor por tráfico de drogas, desobediência e resistência. O usuário e o responsável pela venda da droga foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).