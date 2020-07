PRESIDIO Força tática frusta arremeço de maconha para presidio

13 JUL 2020 - 10h:20 Por Israel Espíndola

A tentativa de arremessar o entorpecente para dentro do presídio de segurança média aconteceu na manhã de domingo (12), ao avistar o camburão camuflado o lançador fugiu abandonado a droga na mata.

De acordo com as informações policiais, uma denuncia anônima relatava que um homem, alto e magro estava na região da mata próximo ao presidio em atitude suspeita, essa região é comum a prática de arremesso de drogas ao interior do presidio.

Os policiais avistaram o homem sentado no matagal, mas o individuou ao perceber a presença da Polícia Militar empreendeu em fuga abandonado um bolsa na cor marrom contendo quatro tabletes de maconha, que pesou 1,5kg

Foi recolhido o material e entregue a DEPAC para providencias cabíveis.