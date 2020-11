PRESO Força Tática prende autor de tentativa de feminicídio O agressor foi reconhecido pela guarnição e preso em flagrante

21 NOV 2020 - 12h:02 Por Alfredo Neto/JPNews

A Força Tática do 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar) logrou êxito em prender Carrilio Oliveira dos Reis, 39 anos, autor de uma tentativa de feminicídio ocorrido na manhã deste sábado (21) na rua Otávio Sigefredo Roriz, bairro Jardim Oiti, zona Norte de Três Lagoas.

Carrilio tentou matar a esposa a tiros as 6h da manhã e fugido em seguida. Após rondas pela região, a Força Tática conseguiu prender o autor do feminicídio na forma tentando, pela avenida Antônio Trajano dos Santos, no bairro Novo Aeroporto.

O autor não reagiu a prisão e confessou aos policiais ser o autor dos disparos e que estaria com o revólver calibre 38, na cintura. Durante buscas pessoal no agressor, os militares localizaram na cintura o revólver calibre 38, duas munições deflagradas 38, e uma munição intacta.

Após o flagrante, foi dado voz de prisão ao autor da tentativa de feminicídio e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). A vítima da violência doméstica foi agredida, sofreu uma tentativa de enforcamento e após tentar fugir da agressão covarde foi alvejada na cabeça, o tiro pegou na orelha e a vítima foi socorrida sem risco de morte para o Hospital Auxiliadora.