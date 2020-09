UNIDOS PELAS ALGEMAS Força Tática prende casal e põe fim à delivery do tráfico A Força Tática prendeu o casal de tráficantes após denúncias para o 190

30 SET 2020 - 10h:26 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar prendeu em flagrante um casal por tráfico de drogas após denuncias de que ambos estariam vendendo entorpecentes na noite desta terça-feira (29) na rua Irmãos Spinelli, no bairro Parque São Carlos, zona Sul de Três Lagoas.

A.C.M.P de 24 anos e o namorado M.H.D.Q de 26 anos estavam em uma moto Honda Bis vermelha quando foram abordados pela Força Tática no bairro Parque São Carlos. O casal teria ido até o endereço marcado com um usuário, para entregar o entorpecente encomendado por aplicativo de celular.

Após uma busca nos pertences do casal, os militares encontraram uma embalagem com 98 gramas de maconha, na bolsa da mulher havia R$896, oriundos da venda do entorpecente. Ao serem questionados sobre a droga, o casal relatou que fazia o serviço de “delivery” entregando a droga em pontos pré-agendados, para não atrair à atenção da polícia para à residência onde viviam.

A polícia militar foi até a residência do casal que fica na rua dos Artistas, no bairro Vila Verde. A mãe de M.H.D.Q, que é dona da casa permitiu a entrada dos militares e levou os policiais até o quarto do filho onde foram encontrados mais 32 gramas de maconha separados em duas porções. O casal recebeu voz de prisão e ambos foram levados para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), após ser decretado a prisão do casal de namorados, o rapaz de 26 anos foi levado para o PSM (Presídio de Segurança Média) e a namorada de 24 anos conduzida para o Presídio Feminino.