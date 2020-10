DEU RUIM Força Tática prende dupla com revólver e munições Dupla teria ameaçado uma vítima sem motivo algum

17 OUT 2020 - 19h:31 Por Alfredo Neto

Dois homens que estavam em picape Hillux de cor branca foram presos por porte irregular de arma de fogo permitida, ameaça e direção perigosa no início da noite deste sábado (17) no bairro Jardim Alvorada, zona Leste de Três Lagoas.

A dupla estava na picape e estacionaram de frente a uma residência no bairro parque das Mangueiras e passaram a encarar uma pessoa que lavava um veículo na calçada. A vítima assustada com a situação, parou de lavar seu veículo e fechou o portão saindo com seu carro e sendo seguido pela dupla.

Após a vítima parar em um semáforo, a dupla estacionou na lateral e baixaram o vidro da caminhonete, o passageiro sacou o revólver e apontou para o homem ameaçando atirar.

A vítima assustada acelerou seu carro sendo seguida pela dupla, enquanto os dois seguiam o rapaz, a vítima ligou para a Polícia Militar no telefone 190 e passou informar a localização e o que estava acontecendo. A Força Tática foi de encontro com o carro da vítima e conseguiu fazer a abordagem da dupla.

Durante revista no interior do veículo, foram encontrados um revólver calibre 38, quatro munições e um celular foram apreendidos com os dois. Após os militares da Força Tática encontrarem o revólver foi dado voz de prisão a dupla que foi levada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

O passageiro da picape informou que a arma era pertencente ao dono do veículo, o motivo das ameaças não foram informados até o fechamento desta nota.