PERSEGUIÇÃO Força Tática prende dupla com simulacro após perseguição A dupla estava de moto em alta velocidade e com o farol apagado

26 NOV 2020 - 10h:30 Por Alfredo Neto

A Força Tática do 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar) apreendeu duas pessoas por desobediência, manobras perigosas e por portar um simulacro (arma de brinquedo) tipo pistola, na noite desta quarta-feira (25) na avenida Senador Fillinto Miller, área central de Três Lagoas.

Consta no boletim de ocorrência que os militares faziam rondas pela região central, quando próximo ao entroncamento da Avenida Antônio Trajano, com a avenida Advogado Rosário Congro Neto, foi avistado dois homens em uma moto com o farol apagado e em alta velocidade. Desconfiando da ação da dupla, os militares optaram por abordar da dupla que não obedeceu à ordem de parada e empreenderam fuga.

Após a dupla não obedecer a ordem de parada e tentar fugir dos militares, foi feito um acompanhamento tático que terminou na avenida Senador Fillinto Miller, próximo da região da Lagoa Central. Com a dupla foi encontrado um simulacro de arma de fogo, tipo pistola.

Ambos desconversaram sobre a razão de andarem que uma pistola de brinquedo e preferiram ficar em silêncio, os policiais acreditam que o simulacro seria utilizado para cometer crimes com roubos e intimidação de desafetos.

A dupla foi levada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde o condutor foi enquadro em crime de trânsito, conduzir veículo automotor sem a devida permissão CNH, documentação vencida, desobediência e manobras perigosas. O passageiro irá responder por portar simulacro de arma de fogo.