TRÁFICO Força Tática prende dupla por tráfico após abordagem Após ser flagrado com crack homem delatou o próprio irmão

1 OUT 2020 - 07h:26 Por Alfredo Neto

A Força Tática da Polícia Militar prendeu duas pessoas por tráfico de drogas no final da tarde desta quarta-feira (30) na Eurídice Chagas Cruz, no bairro Vila Nova, zona Norte de Três Lagoas.

A prisão aconteceu após um homem de 40 anos ser abordado em via pública pela polícia e com ele os militares encontrarem 20 porções de crack. Ao ser questionado pelos policiais sobre a origem da droga, o homem disse que a droga era do irmão e que o mesmo teria lhe entregado o entorpecente.

Após indicar a casa do irmão na rua Eurídice Chagas Cruz, para os policiais. A Força Tática foi até a residência e no local encontrou apenas a esposa do suposto dono da droga, a mulher de 30 anos permitiu a entrada dos militares e durante buscas pela casa foram encontrados uma pedra de crack pesando 17,5g, e uma porção de maconha pesando 3g.

Depois da constatação do ilícito, foi dado voz de prisão ao homem e a sua cunhada por tráfico de drogas e ambos foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).