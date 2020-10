TRÁFICO Força Tática prende homem com 3,4kg de maconha Tráficante flagrado saindo de casa abandonada com entorpecente acaba preso

2 OUT 2020 - 12h:15 Por Alfredo Neto

Um homem de 25 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (1) na rua José Lopes Barbosa, no bairro Nova Três Lagoas, zona Sul de Três Lagoas.

O homem saía de uma construção com uma sacola nas mãos quando foi flagrado pelos policiais da Força Tática, ao avistar o camburão da PM, o suspeito correu para o interior de um carro e saiu em alta velocidade. Os militares fizeram o acompanhamento e conseguiram abordar o rapaz na rua Maria Guilhermina Esteves, no mesmo bairro.

Ao ser questionado pelos militares o porque teria corrido, o homem relatou que estava com uma quantidade de drogas dentro do carro e teria assustado ao ver a viatura da PM. Após uma busca no veículo, os militares encontraram a sacola que o rapaz carregava e em seu interior haviam 22 porções de maconha, que pesadas totalizaram 382 gramas.

Segundo a polícia militar o homem ainda teria dito que entrou na construção para fracionar a droga e facilitar para à venda, após retornar na obra abandonada os militares encontraram mais quatro tabletes de maconha, plástico filme e uma balança de precisão. a droga depois de pesada totalizou 3,4 kg de maconha. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).