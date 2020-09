ARMA DE FOGO Força Tática prende homem com pistola no Santa Lourdes Homem flagrado com a arma tomava em um bar quando foi abordado pela PM

18 SET 2020 - 09h:07 Por Alfredo Neto

Homem exibe pistola em bar e acaba preso pela Força Tática em flagrante - Divulgação/PolíciaMilitar Um homem de 34 anos foi preso em flagrante por portar uma arma de fogo sem a devida permissão da justiça na noite desta quinta-feira (17) na rua Crispim Coimbra, bairro Jardim Santa Lourdes, próximo à Lagoa Maior em Três Lagoas. O homem foi preso após comentar em um bar que estava armado e que teria uma pistola guardada no interior do veículo. Após relatar sobre a arma, populares que presenciaram a conversa ligaram para à Polícia Militar, que enviou à Força Tática para o local que conseguiram abordar o suspeito. Durante à abordagem, os militares perguntaram para o suspeito sobre à arma que foi confirmado e relatado que a pistola estaria no porta-luvas do carro e municiada. Após uma busca no veículo os policiais encontraram uma pistola Beretta, calibre 9.50 com seis munições intactas. O homem de 34 anos informou que teria a pistola Beretta à mais de um ano, pago R$1,5 mil para a proteção pessoal, por viver em um sítio na cidade de Castilho-SP e ser frequentes os crimes de furtos na região. Os militares deram voz de prisão ao homem que foi levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde foi preso em flagrante por “porte ilegal de arma de fogo de uso permitido”, o crime é afiançável. E o autor poderá responder em liberdade assim que pagar a fiança estipulado pela justiça.

Deixe seu Comentário