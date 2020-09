ACIDENTE Força Tática prende homem por tráfico após abordagem Traficante estava na cascalheira quando foi submetido a revista pessoal

5 SET 2020 - 18h:44 Por Alfredo Neto

Um homem foi preso por tráfico de drogas pela Força Tática da Polícia Militar na tarde deste sábado (5) no rio Paraná, precisamente na região da laje como é conhecido na cascalheira, em Três Lagoas.

A Polícia Militar não informou a idade do homem que foi preso, apenas que a guarnição da Força Tática fazia rondas pelo local e ao avistar a movimentação de um grupo de pessoas, os militares resolveram fazer uma abordagem ao grupo de amigos.

Durante a revista pessoal ao grupo, os policiais encontraram uma porção de maconha no bolso de um dos homens que confessou fazer uso contínuo da droga. Ao ser questionado pelos policiais se havia drogas na residência, o homem confirmou que haveria mais duas porções.

O homem flagrado com a droga indicou a residência onde mora aos policiais, durante uma revista no imóvel os militares encontraram mais duas 'paradinhas' de maconha. Ainda em buscas pelo imóvel, um pedaço de terra mexida no quintal chamou a atenção e ao averiguar o que estava enterrado foram encontrados 840 gramas de maconha.

O peso total de drogas apreendidos pela Força Tática foi de 914 gramas de maconha, uma balança de precisão, R$560 reais oriundos da venda do entorpecente e apetrechos para embalar a droga. O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi levado para a Depac Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário.