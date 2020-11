TRÁFICO Força Tática prende traficante e fecha "boca de fumo" Populares encomodados com a venda de drogas denunciaram anonimamente no 190

26 NOV 2020 - 09h:15 Por Alfredo Neto

A Força Tática prendeu um homem de 23 anos por tráfico de drogas no início da noite desta quarta-feira (25) na rua dos Músicos, no bairro Jardim das Violetas, zona Sul de Três Lagoas.

A Polícia Militar recebeu informações via 190, que um homem estaria de frente a uma residência fazendo a venda de entorpecentes para viciados, entre eles menores de idade. A equipe da Força Tática foi até o local averiguar à denúncia, o homem suspeito de vender drogas no local avistou a viatura e tentou correr e entrar em seu imóvel, mas foi impedido pelos militares.

Durante uma busca pessoal no suspeito os policiais encontraram duas trouxinhas de maconha (7gramas), no bolso da bermuda. Segundo os militares, o suspeito teria confessado vender drogas no local e apontou um local para os policiais onde foram encontradas mais 24 trouxinhas contendo 120 gramas de maconha, uma balança de precisão e uma faca utilizada para fracionar a droga, além de plástico filme que serviria para embalar as porções de drogas e que estavam escondidas em cima de um guarda roupas.

Ainda em buscas pelo imóvel, os policiais encontraram mais 51 porções da mesma droga (maconha) que totalizou 189 gramas enterradas no quintal. Ao todo os militares apreenderam 316 gramas de maconha, uma balança de precisão e apetrechos utilizados para à confecção do entorpecentes, o rapaz recebeu voz de prisão e foi levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde acabou sendo autuado em flagrante pela prática do crime de tráfico e em seguida levado para o PSM (Presídio de Segurança Média) de Três Lagoas.