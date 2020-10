MANDADO Força Tática recaptura foragido internacional na cascalheira Foragido tem uma ficha gigantes e estava na lista de procurados internacional

9 OUT 2020 - 14h:36 Por Alfredo Neto

Murilo Rodrigues Nogueira 26 de anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (9) na cascalheira em Três Lagoas.

A Força Tática recebeu uma denuncia de que uma pessoa foragida da justiça estaria na cascalheira, ao chegar no local os militares encontraram Murilo junto com familiares se banhando no rio Paraná.

Ao checar a documentação de Murilo Rodrigues Nogueira, foi constatado que ele era evadido do sistema prisional do Paraguai e estaria incluso na lista de procurados internacional.

Murilo tem passagens por, sequestros, tráfico de drogas, receptação, roubo seguido de morte, roubo na forma tentada, porte ilegal de arma de fogo entre outros.