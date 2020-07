FORÇA TÁTICA Força tática recupera 22 cheques furtados com traficantes Apreensão aconteceu no Jardim Guanabara em Três Lagoas

15 JUL 2020 - 08h:35 Por Israel Espindola

Em plena luz do dia dois homens traficavam tranquilamente crack na Rua Otavio Luiz da Silva, no Jardim Guanabara, até que a Força Tática da Polícia Militar acabou com os “serviços”.

De acordo com as informações policiais, a guarnição da Força Tática realizava rondas ostensivas no bairro quando avistaram os dois homens em atividades suspeitas, um estava dentro do veículo VW Gol recebendo algo do outro. Em vistoria aos traficantes a polícia encontrou várias “paradinhas” de crak, dinheiro vivo oriundos do tráfico.

Com os traficantes foram encontrados 67 porções de crack, 22 folhas de cheques que foram furtados de uma empresa de Três Lagoas, R$1.074 em espécie oriundo do tráfico de drogas, celulares e foi apreendido um veículo VW Gol.

O entorpecente e os produtos apreendidos junto com os traficantes foram encaminhados para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Coringa

O ícone dos bandidos nos quadrinhos a imagem do Coringa estava guardando toda a droga dentro da residência junto do dinheiro sujo e os cheques furtados. A imagem do Coringa é ostentada por criminosos, mas contra a farda camuflada urbana não há bandido que resista.