AÇÃO RÁPIDA Força Tática recupera moto em menos de 2h após ser furtada A moto estava com um interno do semiaberto benefíciado pela saidinha

24 MAR 2020 - 19h:03 Por Alfredo Neto

Uma ação rápida da Força Tática da Polícia Militar recuperou uma moto furtada e prendeu um interno do semiaberto por receptação na tarde desta terça-feira (24) no bairro Vila Verde, região Oeste de Três Lagoas.

A equipe tática da Polícia Militar fazia rondas pelo bairro, quando foram informados que dois homens estariam em uma conveniência tomando bebidas alcoólicas e de posse de uma moto furtada.

A Força Tática foi até o local conferir a denúncia e flagraram um homem que tem diversas passagens pela polícia com a moto, ao verificar a documentação os militares constaram que a moto havia sido furtada a menos de 2h, de ser localizada.

O homem que estava com a moto havia acabado de sair do semiaberto de Três Lagoas, o interno foi beneficiado pelo saidão onde 230 internos foram beneficiados com a liberdade por causa da pandemia mundial do Corona vírus.

Após a constatação do crime, o homem confessou ter comprado a moto de um desconhecido e pago o valor de R$200. A moto foi devolvida ao proprietário que agradeceu aos militares pela ação rápida.

O homem flagrado com a moto furtada foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e foi autuado por receptação em flagrante, e deverá ser levado para o presídio de segurança média por quebrar o benefício dado pela justiça.