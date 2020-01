AÇÃO RÁPIDA Força Tática recupera moto furtada e prende dupla Em menos de uma hora Polícia Militar recupera moto furtada

25 JAN 2020 - 23h:00 Por Alfredo Neto

Dois homens um com 33 anos, e outro com 24 anos, foram presos com uma moto furtada na noite deste sábado (25) na rua Maria Guilhermina Esteves, bairro Santos Dumont, zona sul de Três Lagoas.

A moto havia sido furtada de um lava rápido, no mesmo bairro. Enquanto o proprietário seguia para delegacia, ligou no 190 e passou as características do veículo.

Após alguns minutos, uma equipe da Força Tática, avistou a moto com dois suspeitos, que não resistiram a prisão.

A dupla foi levada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e o veículo entregue para o proprietário.