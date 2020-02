DESENVOLVIMENTO Fórum aprova instalação de novas indústrias, inclusive em Três Lagoas Três projetos para a implantação de novas indústrias no Estado foram aprovados

8 FEV 2020 - 07h:00 Por Ana Cristina Santos

O Fórum Deliberativo do MS Indústria aprovou nesta semana, durante a primeira reunião deste ano, três projetos para a implantação de novas indústrias no Estado, e um para ampliação.

Segundo a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico do Estado, os empreendimentos somam R$ 50 milhões em investimentos, com potencial para gerar 300 novos empregos em Mato Grosso do Sul.

O Fórum aprovou a instalação de uma indústria que prevê usar alta tecnologia para fabricação de ferro ligas e chapas, em Três Lagoas. O investimento total está estimado em R$ 8,3 milhões, com geração direta de 17 empregos.

Também foi aprovada a implantação de um frigorífico de pescados em Bataguassu, com previsão de investir R$ 2,07 milhões e gerar 50 empregos diretos. A indústria prevê fazer o processamento de tilápias e outros produtos, como o salmão, para comercialização no mercado interno.

Em Selvíria, esta prevista a implantação de uma empresa era investir R$ 5 milhões para a fabricação de perfis de alumínios, tubo de aço inox e serviço industrial de pintura eletrostática, com previsão de 80 novos empregos, na primeira etapa. Os empresários informaram que devem antecipar a segunda etapa do projeto que prevê investimentos, que vão totalizar R$ 10 milhões e gerar 120 empregos.

O Fórum aprovou também a ampliação de uma indústria frigorífica de abate de bovinos, em São Gabriel do Oeste, que vai investir R$ 27,3 milhões para implantar o setor de desossa e, para isso, vai contratar 140 novos trabalhadores. A unidade também está em processo de habilitação para venda aos mercados internacionais.

“O ano começou com elevado número de cartas-consultas de empresas interessadas em investir em Mato Grosso do Sul e isso representa uma sinalização positiva para o desenvolvimento econômico. Atualmente temos R$ 15 bilhões no painel de investimento, em empreendimentos que reforçam cadeias estruturais e a interiorização do desenvolvimento”, destacou o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck.