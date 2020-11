JUSTIÇA Fórum Trabalhista retomará audiência presencial e tem acúmulo de 30% nos processos As audiências serão presenciais a partir de 9 de dezembro

19 NOV 2020 - 15h:00 Por Kelly Martins

O Fórum Trabalhista “Stênio Congro” vai retomar as audiências presenciais, em Três Lagoas, a partir de 9 de dezembro. Por conta da pandemia, o atendimento ao público ocorre apenas por telefone ou e-mail. Algumas audiências são realizadas somente virtualmente durante os oito meses em que as atividades foram suspensas no prédio.

Para participar das audiências de forma presencial, é preciso fazer o agendamento. Houve acúmulo de 30% no volume de ações nesse período. Ao menos 15 processos são relacionados à Covid-19. Horas extras, verbas rescisórias e desvio de função são as ações que mais tramitam no Fórum.

A juíza e diretora do Fórum Trabalhista, Beatriz Capucho, explicou que foram adotadas medidas de biossegurança para a entrada de advogados, oficiais de Justiça, e o público em geral, no prédio.

Confira a reportagem abaixo: