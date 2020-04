COVID-19 Frase em muro de cemitério alerta:'não queremos você aqui' Alerta contra a Covid-19 foi pintado em muro de cemitério de Três Lagoas

21 ABR 2020 - 10h:30 Por Kelly Martins

Uma mensagem no muro do Cemitério Municipal Santo Antônio, em Três Lagoas, tem chamado a atenção de quem passa pelo local. Imagine se deparar com a frase: “fique em casa, não queremos você aqui”. A intenção é reforçar as medidas de prevenção contra a Covid-19.

Por isso, funcionários da prefeitura pintaram o muro do cemitério na última semana, como forma de alertar a população. A mensagem é lúdica, mas séria. Isso porque menos da metade da população tem cumprido o isolamentos social e consegue ficar em casa.

O risco para a transmissão do novo coronavírus é eminente. Filas, aglomerações são constantes em diversos pontos da cidade, o que demonstra que tem muita gente não se importando com os cuidados para evitar o contágio do novo coronavírus.

Para alguns moradores, a frase causou impacto e gera reflexão.

Confira a reportagem abaixo: