METEOROLOGIA Frente fria chega a Três Lagoas e provoca queda de temperatura e garoa Temperaturas amenas permanecem até sábado

9 JUL 2020 - 08h:00 Por Tatiane Simon

A nova frente fria que chegou nesta madrugada a Mato Grosso do Sul deve continuar tendo efeito até sábado (11). A partir de domingo, as temperaturas começam a subir aos poucos.

Muitos ventos e pouco sol. Ainda ontem o tempo já anunciava que iria mudar. E mudou. A nebulosidade aumentou e a temperatura caiu entre a tarde de ontem e essa madrugada.

Os institutos meteorológicos não previam chuva para Três Lagoas, mas ela veio mesmo assim. A quinta-feira amanheceu nublada e com garoa em alguns bairros da cidade. Para hoje a previsão é de mínima de 12°C com máxima de 25°C.

Tendência para a próxima quinzena

As mudanças no clima estão associadas a atuação do ciclone extratropical no sul do Brasil. “A alta pressão pós-frontal se estabelecerá de forma continental pelo centro da Argentina e nos dias 9 e 10 provocará temperaturas baixas no MS”, explica boletim do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Conforme o prognóstico, até o dia 15 de julho o tempo ficará firme sem expectativa de chuva. Uma nova onda de frio deverá atuar até sexta-feira (10) no Estado e as temperaturas começam a se elevar a partir de sábado (11). A umidade relativa do ar deverá ficar em estado de atenção, com índices abaixo dos 30% especialmente no período da tarde. Nestas condições recomenda-se ingerir muito líquido, redobrar atenção com idosos e crianças, procurar umidificar ambientes e evitar aglomerações.

Para o período de 15 a 23 de julho as temperaturas deverão se elevar e novamente não há expectativa de chuva para o Estado. O tempo continua seco com a umidade do ar em estado de atenção. Uma nova frente fria é esperada para o dia 22 de julho no MS, conforme o Cemtec que reforça a necessidade de atualizações futuras para confirmação da tendência.