METEOROLOGIA Frente fria continental se aproxima de MS e deve provocar queda de temperatura em Três Lagoas Para hoje, no entanto, a previsão é de calor ainda com máxima de 39ºC

19 AGO 2020 - 08h:00 Por Tatiane Simon

O tempo mudou essa semana em Três Lagoas. O calorão que chegou a marcar 38ºC, recentemente, deu lugar para temperaturas mais amenas.

Mas a promessa é que o tempo continue mudando pelos próximos dias. É que essa semana chega a onda de frio mais forte deste ano. Se aproxima hoje do Brasil uma massa de ar gelado de origem polar e, a cada dia, ela vai avançar um pouquinho mais. “Haverá queda de temperatura a partir de quarta-feira (19) e no final de semana esse frio começa a se tornar intenso com baixas temperaturas em todas as regiões do Estado. As temperaturas devem ficar bastante baixas e há expectativa de geada, principalmente, nas regiões sudoeste, sul e central com temperaturas abaixo dos 5ºC”, explica a coordenadora do centro de monitoramento do tempo e do clima de Mato Grosso do Sul, Franciane Rodrigues.

Para hoje, a previsão é de calor ainda. Com máxima de 39ºC e mínima de 19ºC, segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe). O instituto prevê queda na temperatura somente a partir de sexta-feira.

Até o final da semana, ele deve passar pelo sul do estado, fazendo com que as temperaturas na região leste diminuam. Os reflexos em Três Lagoas serão sentidos a partir de quinta-feira, quando a mínima deve ficar abaixo dos 12ºC e com possibilidade de chuva.

As temperaturas vão cair com mais intensidade a partir de amanhã nas regiões centro-oeste e sudeste do país. Tudo por conta de uma frente fria continental que já se avança pelo sul trazendo chuva forte para Mato Grosso do Sul. A previsão é que a partir da quinta-feira o ar polar começa a gelar o do sul até o norte do país passando, é claro, por Três Lagoas.

A tão esperada chuva já atingiu algumas cidades de Mato Grosso do Sul, mas ainda não deu o ar da graça por aqui. A estiagem está castigando os três-lagoenses, especialmente os idosos e as crianças.

“Nós abrimos a janela porque ar-condicionado não dá. Piora mais ainda a qualidade do ar”, comenta a aposentada Aparecida Bueno.