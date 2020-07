INVERNO Frente fria derruba temperatura e Três Lagoas poderá registrar 11°C Baixa temperatura está prevista até sexta-feira (5), na cidade

1 JUL 2020 - 09h:09 Por Kelly Martins

Uma massa de ar polar avançou sobre Mato Grosso do Sul na terça-feira (30) e derrubou as temperaturas já na nesta quarta (1º) em diversas cidades, inclusive, Três Lagoas. A frente fria deverá permanecer no município até sexta-feira (5), conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No entanto, não há previsão de chuva para esta semana. O Inverno de 2020, de acordo com os meteorologistas, será seco e com temperaturas mais altas se comparado ao ano passado. De acordo com o Inmet, a quarta-feira deverá registrar mínima de 16°C.

No entanto, a quinta-feira (2) poderá ser mais gelada e a previsão é de que a temperatura mínima chegue a 11°C, com sensação térmica de 10°C. Em outros pontos de Mato Grosso do Sul a frente fria trouxe chuva, temporal e muitos estragos, como destelhamento de casas e inundações.