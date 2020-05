METEOROLOGIA Frente fria deve derrubar temperaturas e trazer chuva no fim de semana Instituto prevê mínima de 9ºC no domingo e chuva a partir de amanhã

22 MAI 2020 - 07h:42 Por Tatiane Simon

Uma nova frente fria deve chegar em Três Lagoas entre esta sexta-feira (22) e sábado (23) e promete derrubar os termômetros e trazer chuva. A previsão indica que a chuva chega no sábado. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe), para hoje está previsto máxima de 30ºC. Amanhã a mínima será de 17ºC e no domingo a temperatura vai oscilar entre os 9ºC e 23ºC.

Tempo fresco também em Água Clara, com temperatura mínima é de 18ºC e a máxima de 25ºC.

Em Brasilândia e Bataguassu, também será de tempo fresco. A temperatura fica entre 13ºC e 25ºC.

Sol com poucas nuvens em Paranaíba, sem chuva, com temperatura máxima de 27ºC e mínima de 15ºC.

Tempo nublado e com chuva em Aparecida do Taboado. A temperatura fica entre 14ºC e 27ºC.

Em Inocência os termômetros registram mínima de 15ºC e máxima de 25ºC.