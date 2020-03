TRISTEZA Frentista de posto na divisa de SP com MS morre em acidente O acidente fatal foi entre um carro e um caminhão em Andradina-SP

1 MAR 2020 - 13h:39 Por Alfredo Neto

Sidney Oliveira morreu após sofrer um acidente na madrugada deste domingo (1)na rodovia SPI 627/310 que liga os municípios de Andradina-SP, a Pereira Barreto-SP.

Não foi informado as causas do acidente, Sidney Oliveira dirigia um carro que bateu frontalmente com um caminhão, com a colisão os dois veículos saíram da pista.

O caminhão tombou na lateral da rodovia e o motorista teve ferimentos leves, o carro ficou fatalmente destruído com a colisão.

Sidney Oliveira não resistiu ao acidente e morreu no local, Sidney era frentista de um posto de combustíveis na divisa de SP-MS, e era muito conhecido na região entre Três Lagoas, Andradina e Castilho.