TRêS LAGOAS Frota de veículos chega a 87 mil em 2019 Entre cada dez moradores da cidade, sete possuem um veículo

4 JAN 2020 - 15h:00 Por Ana Cristina Santos

A frota de Três Lagoas chegou a 87.417 veículos em 2019, de acordo com dados do Detran (Departamento Estadual de Trânsito). O total equivale a 0.7 veículo por morador, já que Três Lagoas tem 121 mil habitantes, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas). A cada dez moradores, sete possuem um veículo.

Do total de veículos cadastrados no Detran, 38,5 mil são automóveis, 21,3 mil motocicletas, e 8,1 mil motonetas. Caminhonetes somam 7,4 mil e picapes duas mil; mais 2,5 mil reboques e dois mil caminhões, além de 393 ônibus, 246 micro-ônibus, 686 tratores e 477 motos, entre outros.

Em dois anos, a frota de veículos teve aumento de 5.510 veículos. Em 2017, o município tinha 81,5 mil veículos cadastrados no Detran. De 2018 para 2019, houve um acréscimo de 2,3 mil veículos.

De acordo com o diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Flávio Thomé, a frota de veículos de Três Lagoas reflete no crescimento econômico e populacional da cidade nos últimos anos.

Além dos veículos cadastrados em Três Lagoas, o diretor destaca ainda que existe uma estimativa de que a cidade tenha uma frota flutuante de 12 mil veículos. Mas, observa que são registrados muitos veículos em outras cidades, também com placas de Três Lagoas, o que acaba sendo equivalente ao total cadastrados no município.

A frota de veículos tem acompanhado o crescimento populacional da cidade. Em 2018, a população era de 119.464 habitantes. Em um ano, a cidade ganhou 1.924 novos moradores. Em 2017 eram 117.477 habitantes e, em 2016, 115.561 moradores. Em dois anos, a população teve aumento de 3.911 novos habitantes.

Para Thomé, a frota de veículos de Três Lagoas é considerada alta. Ele cita como exemplo que a frota de Corumbá, com 41 mil, e Ponta Porã, que tem 43,3 mil veículos, quarta e quinta maiores cidade do Estado, respectivamente, não possuem o total de veículos de Três Lagoas.

PLANEJAMENTO

De acordo com o diretor, a administração municipal tem feito vários investimentos e ações para atender a demanda dessa frota. Citou como exemplo, a implantação do estacionamento rotativo, necessário para controlar as vagas na área central, bem como a instalação de mais semáforos na cidade para controle do tráfego de veículos, além de ciclovias e novas pavimentações para melhorar o fluxo nas vias públicas.

Para 2020, citou que estão previstos mais asfalto e ciclovias em Três Lagoas.

ESTADO

A capital Campo Grande é a cidade com maior número de veículos em Mato Grosso do Sul, com 589,8 mil registrados atualmente, segundo dados do Detran. Em segundo lugar no ranking das cidades com maior frota no Estado aparece Dourados, com 157 mil e Três Lagoas, em terceiro, com 87.417 veículos.