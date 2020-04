DENúNCIA ANÔNIMA Fuga mal sucedida acaba com prisão de traficante Homem já tinha passagens pelo crise

4 ABR 2020 - 11h:00 Por Alfredo Neto

Uma tentativa de fuga mal sucedida terminou com a prisão de um traficante de drogas, de 31 ano, em Brasilândia, distante 60 quilômetros de Três Lagoas. O caso aconteceu na quinta-feira (2).

De acordo com o registro da ocorrência, uma denúncia anônima levou a polícia ao encontro do homem, que foi flagrado com um tablete de maconha e algumas porções já separadas e prontas para a venda. Durante a abordagem o suspeito tentou fugir, mas não conseguiu e foi alcançado pelos investigadores.

Sem saída, ele confessou o crime. Desconfiados, os policiais foram até a casa do homem e encontraram no congelador de uma geladeira mais um tablete de maconha e outras porções separadas para a comercialização, que totalizaram cerca de 400 gramas de maconha.

O delegado Thiago Passos, responsável pela investigação do caso, informou que o homem já tinha várias passagens pela polícia pelo mesmo crime. Ele ainda ressaltou a importância de denunciar pontos de venda de droga às autoridades.

As denúncias podem ser feitas pelos telefones (67) 9987-9169 e (67) 99919-5990 (WhatsApp). As denúncias em Três Lagoas podem ser feitas através dos telefones (67) 3929-1173, (67) 3521-4984 ou (67) 99226-8210(WhatsApp).

O sigilo da fonte é garantido pela polícia. As autoridades ressaltam que a participação da comunidade é essencial para retirar o máximo de drogas o possível das ruas.