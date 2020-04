SOLICITAÇÃO Funcionamento do comércio será decidido na segunda Comerciantes querem abertura de lojas a partir da próxima semana

4 ABR 2020 - 07h:20 Por Ana Cristina Santos

Na tarde desta sexta-feira (3), representantes do comércio e da Prefeitura de Três Lagoas se reuniram para discutir o decreto municipal que restringiu o funcionamento dos estabelecimentos comerciais. O decreto de 23 de março expira na segunda-feira (6). Caso a prefeitura não prorrogue, na terça-feira o comércio poderá abrir. Esse, inclusive, é o anseio dos comerciantes de Três Lagoas que alegam prejuízos e dificuldades para manter o quadro de funcionários com as portas fechadas.

O decreto inicial autorizou apenas o funcionamento dos estabelecimentos considerados essenciais, como os supermercados e farmácias. Nesta semana, uma pequena flexibilização foi feita, permitindo também a abertura das casas lotéricas, dos escritórios de contabilidade, dos laboratórios, e clínicas médicas e odontológicas.

No entanto, os sindicatos que representam o comércio varejista e os empregados do comércio, pediram que a administração municipal permita a retomada da atividade econômica, nem que seja a abertura gradativa por setores do comércio. Os representantes do comércio destacaram a preocupação com a questão da saúde, que para eles, é prioridade, mas ao mesmo tempo, externaram também aflição em relação a paralisação da atividade econômica que igualmente pode ocasionar reflexos negativos no município, como o fechamento de lojas e muitas demissões.

A reunião teve a presença dos representantes dos sindicatos do Comércio Varejista, dos Trabalhadores no Comércio, da Associação de Bares e restaurantes (Abrasel), do Sindicato Rural, OAB, Igrejas Evangélicas, das secretarias de Saúde, Administração, Assistência Social, Assessoria Jurídica, do promotor de Justiça, Moisés Cassaroto, do prefeito e demais membros do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus.

Durante a reunião, foram pontuadas as duas situações, a econômica e da saúde. Ficou decidido que, a prefeitura publicará outro decreto contendo as medidas que serão adotadas a partir de terça feira.