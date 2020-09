TRABALHADORES Funcionários da Suzano não aderem à greve Os trabalhadores florestais seguem normalmente com suas atividades

15 SET 2020 - 09h:12 Por Israel Espíndola

Os trabalhadores florestais da indústria de celulose Suzano, não paralisaram suas atividades conforme estava programado pelo Sindicato que representa a classe.

Em nota a Suzano informou que não houve adesão dos trabalhadores florestais de sua unidade em Três Lagoas à paralisação decretada pelo sindicato da categoria e que as operações em Mato Grosso do Seguem normalmente.

A paralisação estava marcada para às 0h00 desta terça-feira, equipes do 2ºBatalhão de Polícia Militar até deslocaram ao local para manter a ordem, mas sem nenhuma ocorrência mais séria, já que os trabalhadores não aderiram ao movimento grevista.

Ainda de acordo com a nota de indústria de celulose, esclarece que atua com total transparência junto aos seus colaboradores e mantém rigoroso cumprimento da Legislação Trabalhista e do Acordo Coletivo em vigência.

Confira na integra a nota emitida pela Suzano:

“A Suzano informa que não houve adesão dos trabalhadores florestais da sua unidade Três Lagoas à paralisação decretada pelo sindicato da categoria e que suas operações no Mato Grosso do Sul seguem normalmente. Também esclarece que atua com total transparência junto aos seus colaboradores e mantém rigoroso cumprimento da Legislação Trabalhista e do Acordo Coletivo em vigência. E mesmo com a pandemia da Covid-19 e a consequente crise econômica mundial, segue mantendo suas operações, oferecendo todas as condições de saúde e segurança para seus colaboradores, garantindo postos de trabalho sem nenhuma redução salarial, está sempre aberta ao diálogo, além de ter apresentado uma proposta para fechamento do acordo muito superior à média do mercado. A Suzano mantém um canal de negociação aberto com o sindicato e informa que as negociações sindicais ainda estão em andamento.”