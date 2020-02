GREVE NACIONAL Funcionários da termelétrica entram em greve Trabalhadores da usina termelétrica de Três Lagoas aderem a greve nacional dos petroleiros

12 FEV 2020 - 16h:27 Por Ana Cristina Santos

Os funcionários da Usina Termelétrica Luiz Carlos Prestes, em Três Lagoas, aderiram a greve nacional dos petroleiros, que atinge 13 estados e mobiliza cerca de 20 mil trabalhadores.

Os petroleiros cobram a suspensão das demissões na fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen-PR), previstas para esta sexta-feira (14), e também o cumprimento do acordo coletivo de trabalho.

Segundo o representante do movimento em Três Lagoas, Antônio Fernandes, além dessas questões, os trabalhadores se mobilizam também contra o programa de desinvestimento da Petrobras. Na avaliação dele, isso vai provocar um desemprego ainda maior no país.

Em nota, a Petrobras diz que " as unidades estão operando em condições adequadas de segurança, com reforço de equipes de contingência e não há impacto na produção. As entregas de produtos ao mercado também seguem normais".