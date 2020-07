SERPENTE Cobra altamente peçonhenta é encontrada em fábrica de calçado A cobra coral estava numa fenda da escada onde é passagem dos funcinonários

1 JUL 2020 - 17h:24 Por Israel Espíndola

O caso aconteceu na manhã de quarta-feira, 1º de julho, numa fábrica de calçados em Três Lagoas, após encontrar a serpente, os funcionários acionaram a Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas. No local os policiais verificaram que o animal era da espécie Micrurus corallinus, conhecida como coral verdadeira que é extremamente peçonhenta.

A cobra estava em uma fenda da escada com uso de cambão os policiais colocaram a serpente numa caixa de contenção. Como o animal não apresentava ferimentos, ele foi solto em uma área de vegetação distante da cidade.

Sobre o aparecimento desses animais em áreas urbanas o Tenente Gabriel Rocha, comandante do batalhão da PMA alerta as pessoas para que não mexam no animal e que acione rapidamente a Polícia Militar Ambiental ou o Corpo de Bombeiros Militar.