TRêS LAGOAS Funcionários do aeroporto usam kit contra o coronavírus Circulação de grupos de empresários chineses e de outros países em Três Lagoas gera alerta

3 FEV 2020 - 08h:00 Por Kelly Martins

O alerta de perigo eminente para a presença do novo coronavírus 2019 n-CoV no Brasil fez com que a prefeitura adquirisse equipamentos de proteção para os funcionários do aeroporto. A solicitação foi feita pela própria equipe que trabalha no Aeroporto Municipal Plínio Alarcon por conta da circulação de grupos de empresários chineses e de outros países que constantemente desembarcam e embarcam na cidade. O kit com máscaras, luvas e álcool em gel passará a ser usado pelos funcionários a partir de segunda-feira (3) durante o atendimento aos passageiros. Não há nenhum caso suspeito registrado em Mato Grosso do Sul.

O Ministério da Saúde confirmou 16 casos considerados suspeitos de coronavírus no país, segundo balanço divulgado no sábado (1º). A unidade federativa que apresenta maior número de casos suspeitos é São Paulo, com 8 ocorrências. Duas suspeitas já foram descartadas no estado. O Rio Grande do Sul registra, neste momento, 4 casos suspeitos; outros três já foram descartados.

Em Santa Catarina, até o momento, já foram levantadas 2 suspeitas. A lista inclui ainda o Paraná e o Ceará, com um caso suspeito em cada.