GREVE NACIONAL Funcionários dos Correios de Três Lagoas ainda não aderiram à greve Paralisação só ocorrerá se a maioria aceitar aderir ao movimento

18 AGO 2020 - 15h:27 Por Ana Cristina Santos

Os funcionários dos Correios de Três Lagoas ainda não aderiram à paralisação nacional iniciada ontem em várias cidades do país. Nesta terça-feira (18), o atendimento na agência e no centro de distribuição da cidade foi normal.

Um dos representantes do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios em Três Lagoas disse que vai depender da mobilização dos funcionários. A paralisação só ocorrerá se a maioria aceitar aderir à greve. Por enquanto não houve adesão da maioria.

Em Mato Grosso do Sul, segundo a estimativa do sindicato, é que 90% do serviço seja suspenso durante a greve. No Estado, são cerca de 1,3 mil funcionários.

Além do corte de direitos trabalhistas, a ameaça de privatizar o sistema estimula a paralisação.