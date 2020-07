POLÍCIA CIVIL Furtos com arrombamentos são registrados em Três Lagoas Em menos de 24horas, uma residência e uma loja foram furtadas

28 JUL 2020 - 09h:18 Por Israel Espíndola

O primeiro caso foi registrado 1ª Delegacia de Polícia Civil, de acordo com as informações, a proprietária de um Petshop localizado na região central de Três Lagoas. Chegava para abrir a loja quando notou que as portas do fundo estavam arrombadas, e alguns objetos haviam sido furtados.

O segundo caso aconteceu na noite de segunda-feira (27), no bairro Santos Drumond, segundo as informações policiais, o proprietário da residência chegava de viagem quando visualizou a porta da residência arrombada. Ao entrar na casa notou que vários objetos haviam sidos furtados, este caso foi registrado na Depac.